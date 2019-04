Udinese, Samir papà. Tudor: "Bellissimo e stressante. Ora serve il 100%"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La gioia per la nuova nascita, ora il massimo in campo. È questo che Igor Tudor, allenatore dell'Udinese, chiede a Samir, nuovo papà: "È tornato, abbiamo parlato tanto e gli stiamo vicino. La società ha fatto quello che doveva fare per dargli una mano, siamo tutti felici per lui. Era importante dargli un giorno o due per staccarsi, è una bellissima cosa ma allo stesso tempo è uno stress. È importante che si sia allenato al 100% sia ieri che oggi: siamo tutti professionisti, domani bisogna dimenticare tutto. Non c'è niente che può influire sul nostro obiettivo, che è quello di fare bene domani".