Udinese, Samir: "Siamo sulla strada giusta. Tifosi fantastici oggi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Samir, difensore brasiliano dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese TV dopo la vittoria ottenuta questo pomeriggio con il Torino: "Devo fare i complimenti a tutti i miei compagni. Abbiamo dato tutto in campo, abbiamo corso per la squadra e alla fine il risultato è arrivato. Secondo me siamo sulla strada giusta e stiamo lavorando molto bene, ora però è arrivato il momento di riposarci perché le prossime due saranno sfide difficili contro squadra che giocano un grande calcio: dovremo fare del nostro meglio per portare a casa un risultato positivo. Poi devo sicuramente fare i complimenti allo staff per il loro lavoro sulla fase difensiva perché tutti quelli che entrano sanno già perfettamente cosa fare. Tutti noi sappiamo che anche se dovessimo sbagliare abbiamo sempre un compagno pronto a coprire e a darci una mano, questo ci dà fiducia. Sicuramente una squadra così può fare molto bene in campionato e secondo me siamo sul giusto percorso. Anche i tifosi sono stati fantastici, ma non solo oggi, ci sostengono sempre e devo veramente fargli i complimenti perché senza di loro sarebbe stato molto difficile vincere questa partita".