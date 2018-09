Udinese, Samir: "Sto facendo bene, ma se non vinciamo conta poco"

Fonte: tuttoudinese.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Samir, difensore dell'Udinese, a Udinews TV nel post partita contro la Lazio: "Prima di tutto complimenti alla squadra, che ha lottato fino alla fine, dimostrando di essere una squadra di grandi giocatori. Oggi secondo me l'arbitro ha commesso diversi errori, ma non deve suonare come scusa, devo parlare della squadra e secondo me siamo sulla strada giusta, purtroppo abbiamo preso due gol, ma la squadra sta facendo benissimo, stiamo lottando e sudando, possiamo fare una bellissima stagione, ma ora dobbiamo alzare la testa e continuare a lavorare perché il campionato non è finito, ora ci attende la sfida con il Bologna dove fare punti. Sto facendo bene e sono contento, ma se la squadra non vince conta poco, siamo un gruppo, se faccio bene la squadra deve fare bene, questo è l'importante. Ogni allenamento e partita la mia forma fisica migliora, devo ringraziare tutto lo staff, la strada per un buon piazzamento in campionato è quella giusta".