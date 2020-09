Udinese, Samir: "Tanti di noi non al top della condizione, ma rientreremo in piena forma"

Al termine dell'amichevole persa contro la Spal, il difensore dell'Udinese Samir ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: "Non è mai bello perdere partite come queste ma devo dire che stiamo facendo un bel lavoro e che la squadra si sta mettendo a completa disposizione con tutta la grinta necessaria. Peccato per il risultato ma ora il nostro vero obiettivo è il Verona, dobbiamo migliorare in alcuni aspetti e arrivare al meglio alla prima di campionato. Abbiamo avuto diversi giocatori che sono rimasti fermi a lungo e in questo momento non sono ancora fisicamente al top. Sono sicuro comunque che presto tutti rientreremo in piena forma per iniziare il campionato e dare nuove soddisfazioni ai nostri tifosi. Io personalmente invece mi auguro di terminare la stagione senza infortuni, sono molto felice di essere ancora qua e spero di prolungare ulteriormente la mia permanenza a Udine. Possiamo toglierci molte soddisfazioni nel prossimo campionato, siamo in grado di conquistare la salvezza e forse arrivare anche un po' più in alto".