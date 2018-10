Udinese, Samir: "Un punto che fa bene al morale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore brasiliano Samir è intervenuto ai microfoni di UdiNews TV nel dopo gara di Genoa-Udinese 2-2.

"Devo fare i complimenti alla squadra, abbiamo fatto un bel secondo tempo, dove mister nell’intervallo ha detto che dovevamo migliorare e lo abbiano fatto a livello psicoogico e finalmente abbiamo fatto punti come volevamo. Ora alziamo la testa, lavoriamo per arrivare bene contro il Milan. Il risultato non è quello che volevamo ma almeno portiamo punti a casa. Dobbiamo sempre portare fiducia in campo contro le grandi squadre e siamo fiduciosi e possiamo fare bene domenica. Mi trovo bene a fare il terzo di sinistra, ma l’importante è giocare per fare bene. Io mi metto dove mi chiede il mister e sono contento di poter sempre giocare e aiutare la squadra". Riporta Udineseblog.it.