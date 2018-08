Udinese-Sampdoria 1-0 al 45'. Prodezza De Paul, sfida a senso unico

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tanta, tantissima Udinese che va all'intervallo con un meritato vantaggio se pur di misura. Decide al momento una bella rete di Rodrigo de Paul al 9' grazie a un bel tiro a giro: l'argentino raccoglie al vertice dell'area sinistra un pallone da Fofana dall'out opposto e la mette nell'angolino dove Audero non può arrivare. Un'Udinese che poteva aprire già prima la partita con un tiro da metà campo di Machis che sfrutta un'uscita da brividi di Audero. Il giovane portiere indonesiano si riscatta comunque tenendo in vita i blucerchiati, evitando un passivo maggiore.

Se il risultato è solo di 1-0 gran parte della colpa è di Kevin Lasagna, che spreca due buone occasioni da rete: la prima su uno splendido filtrante di Fofana (primo tempo strepitoso per l'ivoriano) dove a tu per tu con Audero si fa ipnotizzare dal portiere. La seconda raccogliendo palla sugli sviluppi di calcio d'angolo ma mandando fuori da pochi passi.

E la Sampdoria? Fin qui c'è davvero poco da dire: una squadra che ha praticamente subito l'avversario e che di fatto non ha mai impegnato Scuffet. Quagliarella e Defrel poco serviti, Ramirez costretto a indietreggiare per recuperare palla, Jankto che accusa i fischi del suo ex pubblico. Servirà ben altro atteggiamento da parte dei blucerchiati.