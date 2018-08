Udinese-Sampdoria 1-0, basta un lampo di De Paul. Velazquez gongola

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il successo di misura dell'Udinese sarebbe stato giusto definirlo bugiardo, non ci fosse stato un finale di gara pieno di sofferenze. E allora l'indicazione che dà la sfida della Dacia Arena è quella di una squadra che ha sì meritato il successo ma che deve essere maggiormente concreta. Perché difficilmente partite che non riesci a chiudere portano poi ai tre punti.

PRIMO TEMPO: L'Udinese si rivede in casa dopo la figuraccia rimediata in Coppa Italia contro il Benevento. Alla prima alla "Dacia Arena" in Serie A il tecnico Julio Velazquez presenta una novità rispetto alla partita di Parma, con Behrami al posto di Barak. La Sampdoria, dopo il rinvio della prima giornata esordisce in campionato. Rispetto all'ultima partita di Coppa Italia contro la Viterbese si ripresenta Bereszynski al posto di Sala, Jankto per Praet e Quagliarella per Kownacki. Dai primi minuti di gioco, però, sembra che l'Udinese abbia molte più gare sulle gambe tanto è netto il divario in campo: i bianconeri dominano, Machis è imprendibile e si candida già ad essere idolo dei tifosi bianconeri e Fofana particolarmente ispirato. Il venezuelano quasi fa venire giù lo stadio sfruttando un'uscita rischiosa di Audero e provando a segnare da centrocampo. L'ivoriano si infila in area che è un piacere e si rende pericoloso sia nelle conclusioni, sia nei suggerimenti per i compagni di squadra. Uno di questi frutta il gol decisivo: lancio chirurgico dalla destra che trova De Paul sull'out opposto. L'argentino prende palla, si accentra e con un tiro a giro la indirizza sul palo più lontano dove Audero non può nulla. L'italo-indonesiano ci metterà una pezza nel corso dei primi 45' tenendo in vita i blucerchiati. Che di loro però non fanno nulla per spaventare l'Udinese: Quagliarella e Defrel non hanno palloni giocabili, Ramirez non è né carne né pesce, Jankto è stordito dai fischi.

SECONDO TEMPO: I blucerchiati che tornano in campo sono più svegli. Defrel suona il campanello d'allarme con un tiro a giro che finisce fuori di poco, ma la partita cambia direzione con i cambi. Ekdal per Jankto dà più ordine, ma soprattutto Saponara al posto di Ramirez fa girare la squadra. Per fortuna di Velazquez in gran forma non sono solo Fofana, De Paul e Machis ma anche la mediana, con un Behrami eccellente e un Nuytinck che con le buone o le cattive ferma tutti, permettendo a Scuffet di passare una serata da inoperoso. Solo qualche squillo nel finale, con l'altro neo-entrato Kownacki (per un Quagliarella da rivedere) e un Linetty che prova in un paio di occasioni il jolly da fuori. L'ultimissima occasione, però, ce l'ha Teodorczyk, entrato al posto di Lasagna: fa tutto bene tranne la conclusione. Poco male, l'Udinese inizia nel migliore dei modi l'avventura in casa e sale a 4 punti. La Samp si lecca le ferite e deve lavorare ancora molto.