Udinese-Sassuolo 1-2, crisi Oddo e sollievo Iachini: decide Sensi

© foto di Federico Gaetano

Nell'anticipo delle 18 del 29° turno di Serie A, il Sassuolo conquista un'importantissima vittoria tra le mura dello Stadio Friuli. I neroverdi si portano in vantaggio con un po' di fortuna al 43', grazie a un autogol di Ali Adnan, prima del pareggio immediato di Fofana al 44'. È dunque Sensi a segnare il definitivo 2-1 al 75', su ottimo assist di Politano, e condannare l'Udinese alla sua quinta sconfitta consecutiva. Con questo risultato il Sassuolo, che non vinceva dallo scorso dicembre, raggiunge quota 27 punti, quattordicesimo in classifica, mentre la compagine di Oddo resta undicesima con 33 lunghezze.