Udinese-Sassuolo, i voti ai tecnici: Gotti stravince su De Zerbi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla Dacia Arena finisce 3-0, al termine di una partita molto divertente, ben giocata dalla squadra dall'Udinese: Okaka sblocca la sfida al 14', Sema raddoppia al 68' e De Paul chiude i giochi al 91'.

Luca Gotti 7 - Terza vittoria consecutiva per i bianconeri friulani. L'allenatore che non voleva esserlo, dopo un periodo di difficoltà, è tornato a mostrare tutte le proprie qualità e ha dato una lezione al collega neroverde. L'Udinese si difende bene e attacca con grande pericolosità, sfruttando le corsie laterali e la fisicità dei propri attaccanti. A centrocampo, il trio è quello giusto: Mandragora si sta ritrovando, Fofana corre per due e fornisce assist e De Paul continua a segnare. L'argentino, leader della squadra insieme al connazionale Musso, firma il terzo gol consecutivo.

Roberto De Zerbi 5 - Squalifiche, infortuni e sfortuna stanno condizionando il cammino del suo Sassuolo, ma il mister ha sempre qualche responsabilità, soprattutto quando i risultati non arrivano. La striscia di partite senza vittorie è arrivata a sette e ora la classifica preoccupa. Sarà importante compattarsi e trovare qualche soluzione diversa, perché i neroverdi subiscono troppo e non riescono ad attaccare con la giusta intensità e incisività, affidandosi troppo alle giocate dei singoli e non al tanto decantato gioco.