Udinese, Scuffet: "Compatti nelle difficoltà. Il mister ha portato idee nuove"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Simone Scuffet, portiere dell'Udinese, ha parlato a UdiNews TV dopo la vittoria casalinga contro la Sampdoria: "A Parma è stato importante sottolineare la reazione che abbiamo avuto, oggi è importante parlare della compattezza e della tenacia che abbiamo avuto per portare a casa il risultato. Negli ultimi minuti loro ci hanno schiacciati nella nostra metà campo, ma non abbiamo mollato e abbiamo portato a casa i 3 punti. Il mister ha portato le sue idee di gioco ed il suo modo di vedere il calcio. Noi ci proviamo e stiamo mettendo tutto quanto è in nostro potere per portare in campo ciò che proviamo durante gli allenamenti. Il mister batte sulle sue idee principali e noi proviamo a metterle in campo, anche perché ci possono aiutare a vincere le partite. Penso che sia importante non pensare più a come è andata la scorsa stagione, come sarà importante archiviare subito questa gara già da domani mattina e iniziare a lavorare sugli aspetti negativi e continuare a migliorare quelli positivi".