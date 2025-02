Ufficiale Udinese, Sekou Diawara va a farsi le ossa in Serie C e passa in prestito alla Lucchese

Udinese Calcio comunica sui propri canali ufficiali di aver ceduto a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive di Sekou Diawara alla Lucchese, squadra che milita nel Girone B della Serie C. "A Sekou i migliori auguri per la sua nuova avventura", si legge sul sito dei friulani in merito al trasferimento dell'attaccante belga classe 2004.

Il punto sul mercato dell'Udinese

In difesa verrà ratificato l’arrivo di Valentin Gomez dal Velez, che sostituirà a livello numerico l’infortunato Toure. Difficile invece si muova qualcosa per l’elemento in più in mediana e sulla corsia di destra, le altre due zone dove sembra servirà un innesto in rosa. I nomi papabili sono quelli di Maestro e Tchatchoua, anche se, come noto, le ultime ore di mercato spesso portano nomi a sorpresa. In uscita, al di là dei ragazzi con bisogno di minuti come Brenner e Pizarro, attenzione ovviamente a Lucca. Il Milan ha puntato su Gimenez, ma un'offerta da 35 milioni da un altro club potrebbe anche far tentennare i friulani.

Ieri la vittoria contro il Cagliari

L’Udinese ritrova i tre punti in casa a 99 giorni di distanza dal 2-0 al Cagliari firmato da Lucca e Davis. Un 3-2 al Venezia che ha visto il tecnico Runjaic riproporre il 4-4-2 a trazione decisamente offensiva vista l’assenza per la prima volta di Karlstrom, unico vero play in rosa per caratteristiche. Una scelta che ha premiato i bianconeri più nella ripresa, dove la maggior pressione offensiva ha portato ai centri di nuovo di Lucca e di Lovric. Premiate poi le zebrette dai cambi, con Iker Bravo bravo a sfruttare la percussione di un Solet sempre più leader della squadra. Il ritorno ai tre punti cementifica la posizione tranquilla in graduatoria dei friulani.