Udinese, Sema era l'unica questione aperta e resta. La trattativa non era complicata

Luca Gotti si può tenere stretta la sua freccia a sinitra. In casa Udinese, infatti, l'unica questione da risolvere legata alla scadenza del 30 giugno era il prestito di Ken Sema, in Friuli in prestito dal Watford. Data la comune proprietà, non saranno servite trattative serratissime. E lo svedese resta in bianconero fino al 31 agosto.

I casi risolti dall'Udinese -

In prestito: Ken Sema (rinnovato fino al 31 agosto).