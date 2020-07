Udinese, senti Bruce: "Longstaff tentato dall'estero, ma vogliamo tenerlo al Newcastle"

Nonostante il pressing dell'Udinese sia ancora in atto, il Newcastle farà di tutto per trattenere Matthew Longstaff, centrocampista in scadenza di contratto. Dal Friuli è arrivata già un'offerta di contratto al classe 2000, ma il manager del Newcastle Steve Bruce in un'intervista a Sky Sports ha ribadito la sua volontà di tenerlo ai Magpies: "A breve lo incontrerò. Non vogliamo perdere i nostri giovani e i calciatori migliori che abbiamo. E' importante rinnovare il contratto di Matty perché è un giocatore cresciuto qui, vogliamo tenerlo. Molti giovani sono tentati dall'estero, ma speriamo che Longstaff voglia proseguire qui la sua carriera".