Udinese, si avvicina Logstaff: contratto quinquennale da 800mila euro a stagione

Matthew Longstaff potrebbe presto diventare un giocatore dell'Udinese. Secondo quanto riportato da Sky Sport i bianconeri sembrano aver battuto la concorrenza degli altri club interessati per il giovane centrocampista del Newcastle, offrendogli un quinquennale da 800mila euro a stagione. Il giocatore era già stato in Italia con suo padre e aveva incontrato i friulani, con i Magpies che lo saluteranno a zero, visto che l'accordo per il rinnovo non è stato trovato.