Udinese, si complica la corsa a Mbakogu: forte inserimento del Leeds

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Gazzettino oggi in edicola fa il punto sul futuro di Jerry Mbakogu. Attaccante del Carpi, è valutato 3,5 milioni di euro e piace anche al Leeds United oltre che alla formazione friulana. Obiettivo non certo dell'ultima ora per il club di Pozzo, arriverebbe dalla società che recentemente ha portato in Friuli anche Kevin Lasagna ma l'inserimento del Leeds potrebbe cambiare le carte in tavola e complicare la corsa dell'Udinese all'attaccante nato a Lagos, Nigeria, ma con passaporto italiano.