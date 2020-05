Udinese, si pensa al sostituto di Juan Musso: piace Agustin Rossi del Lanus

L'Udinese pensa già al possibile sostituto di Juan Musso, portiere che piace a quasi tutti i top club europei, in particolare a Inter e Milan. Il primo nome per rimpiazzarlo è quello di Agustin Rossi, portiere ventiquattrenne che in questa annata è in prestito dal Boca Juniors al Lanus.