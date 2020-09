Udinese, si tratta il centrocampista Tolgay Arslan. Giocava al Fenerbahce, ora è svincolato

Rinforzo in arrivo per il centrocampo dell'Udinese. Stando a quanto riportato dai colleghi di SkySport il club friulano sarebbe vicino alla fumata bianca per Tolgay Arslan, turco classe 1990 svincolato dal Fenerbahçe. Il giocatore, nato in Germania e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Borussia Dortmund, approderà nelle prossime ore alla corte di Luca Gotti.