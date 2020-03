Udinese, sia il Milan che l'Inter su Musso. Attenzione però anche al Chelsea

vedi letture

Juan Musso è uno dei protagonisti della stagione dell'Udinese e alcuni club si sono messi sulle sue tracce in vista della prossima estate. Secondo quanto riportato da TuttoUdinese.it l'Inter ci sta facendo un pensiero per il dopo Handanovic, così come il Milan nel caso in cui dovesse partire Gigio Donnarumma, ma al momento sembra che il Chelsea sia in vantaggio, visto che anche i Blues sono alla ricerca di un estremo difensore.