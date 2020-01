© foto di Federico Gaetano

Ultime sul mercato in uscita dell'Udinese direttamente dal Corriere dello Sport. In casa friulana, infatti, Francisco Sierralta potrebbe finire all'Universidad Catolica, così come pare ad un passo dall’addio Lukasz Teodorczyk, per il quale non mancano richieste dall’estero. In bianconero, dagli inglesi del Watford potrebbe invece rientrare il terzino sinistro Marvin Zeegelaar.