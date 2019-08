Udinese, Sierralta: "Siamo motivati per la prima gara di Coppa Italia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine del successo sul San Luigi il difensore cileno Francisco Andrés Sierralta Carvallo ha parlato così di quanto fatto in campo nell'amichevole di oggi: "Sono partite che servono per dare minuti alle gambe. Ci siamo preparati bene in questo mese di lavoro. La Coppa Italia? Siamo motivati per la prima gara di Coppa Italia e di Campionato. Oggi abbiamo vinto e segnato tanti gol. Stiamo trovando la condizione e siamo tranquilli. Ci siamo allenati bene. E' oltre un mese che lavoriamo, siamo molto motivati per arrivare a questa prima gara ufficiale".