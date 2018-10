Udinese, Soldati sul Napoli: "Allan fermò Pogba, Meret da Nazionale"

Franco Soldati, presidente dell’Udinese, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli in vista della sfida tra i friulani e il Napoli. Queste le parole del numero uno della squadra bianconera: “La Juve è di un altro pianeta, purtroppo non siamo riusciti a far punti con i bianconeri ma speriamo che col Napoli la musica sia diversa, per noi sarebbe fondamentale anche solo un pareggio. Velazquez? Pozzo lo seguiva da molto tempo, conosce perfettamente il calcio internazionale. É un tecnico giovane e valido, ha dato una bella struttura e un bel gioco alla nostra squadra. Allan? Vi ho sempre detto che sarebbe diventato uno dei perni del Napoli, è un giocatore che fu in grado di bloccare Pogba alla Dacia Arena, già allora le sue doti erano chiare. Meret? Mi auguro che giochi, ha avuto un po’ di sfortuna negli ultimi mesi, può completare il trio di portieri della Nazionale insieme a Donnarumma e Scuffet. Lasagna? La Fiorentina lo voleva più di tutti, anche più del Napoli. Noi però fondavamo tutto il nuovo progetto su di lui e non potevamo privarcene. Resterà con noi ancora a lungo”.