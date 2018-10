© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il presidente dell'Udinese, Franco Soldati, ha parlato così di un possibile interesse del Napoli nei confronti dell'attaccante bianconero Kevin Lasagna: "Quest'estate c'erano tante squadre su Lasagna, ma per noi è un perno, la volontà di Pozzo era ripartire da lui e quindi è rimasto. Non c'era solo il Napoli sull'attaccante ma anche la Fiorentina ha provato a prenderlo. Per cui parliamo di squadre interessanti, ma abbiamo deciso di non venderlo".