Udinese, Soldati: "Vogliamo creare una nuova era come con Spalletti"

Il presidente dell'Udinese Franco Soldati ha parlato ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione "Si Gonfia la Rete": "Probabilmente avremmo meritato qualche punto in più, penso soprattutto a quelli col Bologna. Velazquez ha dato une bella intelaiatura alla squadra, l’ha sempre messa bene in campo, ha dato un’identità ai ragazzi, si è ben inserito, il pubblico anche ci è molto vicino, coi giocatori che abbiamo e che abbiamo acquisito in estate stiamo cercando di creare un’altra Udinese tipo quella dell’era Spalletti".