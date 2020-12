Udinese, solo una botta per De Paul: contro il Cagliari potrà scendere in campo regolarmente

Niente di grave per Rodrigo De Paul dopo il match pareggiato contro il Crotone dove è apparso zoppicante e dolorante. Ieri l'argentino ha effettuato alcuni accertamenti e l'infortunio si è rivelato come una semplice botta che non ha pregiudicato la possibilità di allenarsi in gruppo fin dalla giornata di ieri. Dunque allarme rientrato per Gotti che nella gara contro il Cagliari potrà schierare regolarmente il proprio fantasista. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.