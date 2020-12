Udinese, sorpresa Pussetto. Gotti: "Destinato a crescere anche nelle realizzazioni"

Ospite d'eccezione a Udinese Tonight su Udinese Tv, mister Luca Gotti che ha tracciato un bilancio del 2020 dei bianconeri analizzando anche il momento attuale della squadra e le prospettive in vista della ripresa del campionato il 3 gennaio con la gara contro la Juventus. Ecco un estratto delle sue parole dal sito ufficiale del club: "Pussetto? Lo avevo visto poco in campo con me lo scorso anno ma per me ha ottime capacità da punta di profondità non solo come attaccante esterno. Dobbiamo, adesso, lavorare con lui sulla fase realizzativa ma con il tempo e l'attitudine a questo ruolo è destinato a crescere anche sotto questo aspetto.

Forestieri? Domani si riunirà alla squadra e valuteremo se e come sarà a disposizione ma si tratta di una bella risorsa per noi. E' tornato con tanta voglia di essere a Udine per giocare con questa maglia ci sarà molto utile".