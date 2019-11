Queste le formazioni ufficiali di Udinese-SPAL. Nei friulani, con Gotti in panchina, c'è la coppia Nestorovski-Okaka davanti. Leggermente arretrato De Paul, con Mandragora in mezzo al campo a fare legna.

Mister Semplici, a sorpresa, lascia fuori Petagna e schiera dal primo minuto la coppia composta da Paloschi e Floccari. In cabina di regia c'è Valdifiori, sulle fasce Strefezza e Reca.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Jajalo, Mandragora, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Felipe, Tomovic; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Paloschi, Floccari.