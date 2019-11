Udinese-SPAL, i voti ai tecnici: Gotti ai punti, Semplici bene tatticamente

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Udinese e SPAL non si fanno male, alla Dacia Arena termina 0-0 ma la gara è stata ricca di emozioni. I friulani hanno creato tantissimo ma alla fine è stata la squadra di Semplici a sfiorare il colpaccio. Calcio di rigore in pieno recupero, ma Petangna si è fatto ipnotizzare da Musso.

LUCA GOTTI 6 - Forse questa sarà la sua ultima partita sulla panchina dell'Udinese, ma sicuramente oggi, ai punti, avrebbe meritato la vittoria. I bianconeri hanno creato tanto, ma sono stati poco cinici davanti. L'ingresso di Lasagna ha portato una ventata d'aria fresca, forse avrebbe potuto inserire prima Fofana, visto che il centrocampista ivoriano ha portato corsa, fisico e dinamismo. Rischia la beffa nel finale, ma per sua fortuna Musso, in stato di grazia, ha neutralizzato il rigore di Petagna

LEONARDO SEMPLICI - Il tecnico toscano aveva preparato la gara in una determinata maniera e si è visto. Squadra corta e compatta dietro, pronta a colpire in contropiede soprattutto grazie alle velocità degli esterni. L'infortunio di Strefezza ha complicato i piani, anche se Sala si è ben comportato. Non convince pienamente la scelta di lasciare Petagna inizialmente in panchina: l'ingresso dell'ex Atalanta ha portato fisicità ed esperienza, anche se il rigore fallito nel finale pesa come un macigno.

