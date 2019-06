Udinese, spunta Tokoz del Besiktas. Ci sono anche Sassuolo e Genoa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nei giorni scorsi il nome di Dorukhan Tokoz del Besiktas era emerso per il centrocampo del Genoa. Secondo la stampa turca, in particolare l'emittente NTV Sports il giocatore sarebbe stato inserito anche nella lista degli obiettivi di mercato di Udinese e Sassuolo. Dal club friulano, poi, sembra in arrivo un'offerta da nove milioni di euro.