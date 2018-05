Udinese, stagione disastrosa: il modello Friuli è un ricordo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Stampa oggi in edicola mette sul banco degli imputati l'Udinese. "Una stagione disastrosa e la contestazione mai vista: il modello Friuli è un ricordo". 14 partite senza successi, un precedente accaduto solo nel 1951 e nel 2006. E' il momento peggiore per un club che dal '96 ha partecipato 11 volte all'Europa, ha avuto grandi talenti e non è mai stata così vicino alla retrocessione. Sei tecnici nelle ultime tre stagioni, il cambio da Oddo a Tudor-Iuliano è stato mal digerito dai tifosi.