© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jens Stryger Larsen, esterno destro dell'Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo il pareggio con la Fiorentina ai microfoni di UdineseTv:

Un risultato importante, un pareggio contro una squadra forte come la Fiorentina. "Sì, la Fiorentina è una squadra forte e ha dei giocatori con una statura e una fisicità maggiori delle nostre. Importante oggi era chiudere la porta e dietro non mi sembra che abbiamo concesso molte occasioni da gol. Adesso siamo in un momento di transizione: oggi è arrivato un punto, va bene".

Un punto arrivato col tuo gol: sei contento di questa rete, che arriva dopo tante belle partite che hai giocato? "Sì, ma io sono contento per il gol per la mia squadra. Ripeto, oggi un punto va bene. Nella partita con la Sampdoria avevamo giocato bene solo venticinque minuti nel primo tempo, oggi è andata meglio: abbiamo giocato col cuore e con i nostri colori".