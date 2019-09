Udinese, Stryger-Larsen: "Ottima partita contro una grande come l'Inter"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jens Stryger-Larsen, esterno dell'Udinese, intervenuto ai microfoni di Udinews TV commenta così la sconfitta subito ieri sera a San Siro contro l'Inter: "Abbiamo disputato una buona partita ma giocare contro una grande squadra come l'Inter è sempre molto difficile. Noi ci abbiamo comunque provato e non abbiamo mai mollato, peccato non essere riusciti a trovare la via del gol. Comunque ora la cosa più importante è mettere da parte questa sconfitta e pensare subito alla prossima partita: è in casa ed è importante riuscire a vincere il più possibile tra le mura amiche".