© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alle 20.30 l'Udinese ospiterà il Sudtirol per il terzo turno di Coppa Italia. 3-5-2 per Tudor che punta su De Paul e Lasagna in attacco. Vecchi risponde con Mazzocchi e Turchetta.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

UDINESE: Musso; Opoku, Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Pussetto; De Paul, Lasagna. All. Tudor

SUDTIROL: Cucchietti; Ierardi, Vinetot, Polak, Fabbri, Tait, Berardocco, Morosini, Casiraghi, Mazzocchi, Turchetta. All. Vecchi