© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rischia di non essere un momento facile per l'Udinese, che ha inserito un attaccante come Okaka, più fisico di Machis, per formare coppia con Lasagna, un difensore esperto come De Maio, il jolly Zeegelar e Sandro, mai completamnete sbocciato con la maglia del Genoa. Da valutare Wilmot. Rischiano di essere scommesse che, con una situazione di classifica non proprio sorridente, devono essere vinte a tutti i costi. Poi dalla prossima stagione, via alla rivoluzione, ma si preannuncia un fine campionato con qualche difficoltà, a meno che De Paul non trascini l'ambiente prima di andarsene (all'Inter?). Via Scuffet, dopo il dualismo con Musso, fuori anche Pezzella e Wague.

ACQUISTI: Okaka, Zeegelar, De Maio, Katuma, Wilmot, Sandro.

CESSIONI: Pezzella, Scuffet, Coulibaly, Perica, Machis, Iniguez, Wague.

Formazione (3-4-1-2)

Musso; DE MAIO, Ekong, Nuytinck; Stryger, Fofana, Behrami, Mandragora, De Paul; Lasagna, OKAKA.