Udinese, Teodorczyk: "Sto ancora imparando la filosofia e la tattica"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lukasz Teodorczyk, intervenuto in conferenza stampa, si è presentato così come nuovo attaccante dell'Udinese: "L'italiano è difficile, ma cercherò di impararlo il più presto possibile. Sono qui da cinque giorni, mi metterò d'impegno. Ex Udinese? Zielinski è molto bravo, forse non ha avuto possibilità di dimostrarlo. Qui non mi sono ancora confrontato con i colleghi, ma mi trovo molto bene qui. Spero vada tutto bene. Sto ancora imparando la filosofia e la tattica della squadra. Voglio adattarmi al più presto".