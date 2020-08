Udinese, Teodorczyk verso l'addio. Il Crotone potrebbe chiederlo ai bianconeri

Dopo due stagioni passate più in infermeria che in campo, Lukasz Teodorczyk saluterà l'Udinese. Stando a quanto riportato da Tuttosport, l'attaccante polacco potrebbe rimanere in Italia e rilanciarsi al Crotone, a caccia di rinforzi per il ritorno in Serie A.