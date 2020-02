Udinese, Ter Avest: "Musso resta il migliore con cui abbia mai giocato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Parlando a Udinese TV, Hidde Ter Avest è tornato sulla prestazione di squadra nel match contro l'Inter, soffermandosi però anche sul momento del portiere Musso: "Ha commesso alcuni errori nelle ultime due gare, ma rimane il miglior portiere con cui abbia mai giocato. Gotti ci fa lavorare molto sul possesso palla, in ogni allenamento ci esercitiamo molto su questo aspetto e ora siamo in grado di creare più palle gol. Adesso lavoriamo per raggiungere i 40 punti il prima possibile".