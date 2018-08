Udinese, Ter Avest: "Non sono al top ma voglio dare il mio contributo"

Hidde ter Avest, nuovo terzino destro dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa: "Sono un terzino destro a cui piace molto attaccare, ho la fortuna qui di avere un allenatore a cui piace il gioco offensivo, quindi spero di potermi trovare bene e adattarmi alle sue richieste - riporta TuttoUdinese.it - Chiaramente non è positivo aver subito già 4 reti, ma come ha detto Ekong ci stiamo conoscendo, quindi col tempo miglioreremo. Il pareggio di Parma è stato positivo, domenica esordiremo in casa e qui allo Stadio Friuli dovremo giocare sempre, anche se non sarà semplice. Sono stato infortunato e non sono riuscito ad allenarmi molto con la squadra, ma mi alleno da fine luglio con la squadra, non sono chiaramente al 100% ma posso già dare il mio contributo. Ci prepariamo sempre molto sulle situazioni da palla inattiva, ma noi siamo qua per difendere da queste situazioni, perché non prendere gol è fondamentale".