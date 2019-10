© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si è concluso il colloquio serale fra il patron dell'Udinese Giampaolo Pozzo e il tecnico Igor Tudor, racconta Sky Sport. Al momento non ci sono ancora comunicazioni, ma lo scenario prevede verosimilmente due conclusioni: le possibili dimissioni da parte del tecnico o comunque un allontanamento da parte della società. In questo caso sarebbe viva la possibilità di vedere Gotti in panchina contro il Genoa in attesa del nuovo allenatore.