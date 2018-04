Udinese, tifosi contro squadra e società. Oddo considerato innocente

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli ultras dell'Udinese parteciperanno numerosi alla trasferta di Benevento per 'tifare contro squadra e società' dopo gli ultimi accadimenti e per protestare contro la famiglia Pozzo rea di non aver investito nella squadra mettendola a rischio retrocessione. Se sarà ancora alla guida dei bianconeri, resterà fuori dalla contestazione Massimo Oddo, considerato dai tifosi friulani unico 'innocente' della vicenda.