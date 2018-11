Udinese, tocca a Nicola: c'è il miracolo Crotone da ripetere

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Terza avventura in Serie A per Davide Nicola, che dopo le esperienze con Livorno e Crotone, si mette alla prova a Udine, in una squadra con aspirazioni ben diverse rispetto a quanto dice la classifica attuale. Un solo passo falso nella sua breve carriera da allenatore, iniziata nel 2010 sulla panchina del Lumezzane, formazione nella quale si era conclusa la sua carriera da allenatore.

Con il Livorno, al primo anno di Serie B, centra la promozione dopo tre stagioni di purgatorio, concludendo al terzo posto il campionato. La sua avventura termina nel gennaio 2014, con i labronici ultimi in classifica nel massimo torneo a quota 13 punti: primo esonero e Nicola che sceglie di ripartire dalla Serie B e dall'ambizioso Bari, un'avventura rischiosa che infatti non paga. Al termine del girone di andata saluta la Puglia, lo attendono sei mesi di stop. E' il Crotone a dargli fiducia nella stagione 2016/17, quella della clamorosa salvezza all'ultima giornata di campionato: il miracoloso cammino con la società calabrese gli vale la conferma, ma i rapporti si deteriorano a dicembre, convincendo Nicola a rassegnare le dimissioni immediatamente. Ora una bella occasione con l'Udinese, che lo ha scelto anche per la stagione a venire.