Udinese-Torino 1-0 all'intervallo: De Paul fa volare i friulani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Concreta, solida, spietata. L'Udinese di Julio Velazquez chiude il primo tempo in vantaggio grazie alla rete realizzata in contropiede da Rodrigo De Paul al 28'. I granata hanno fatto la partita, sfondando soprattutto sulla corsia destra, dove De Silvestri ha messo più volte in difficoltà Samir, ma i friulani hanno sfruttato una delle poche occasioni create e hanno sbloccato il match grazie al fantasista argentino, la cui conclusione dal limite dell'area ha lasciato Sirigu di sasso. Infortunio per Iago Falque al 18': il trequartista spagnolo lascia il posto a Zaza a causa di un problema muscolare.