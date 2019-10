Udinese-Torino, i voti ai tecnici: Gotti non sbaglia. Mazzarri, che succede?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Udinese-Torino 1-0 (41' Okaka)

L'Udinese vince di misura contro il Torino grazie alla rete di Okaka arrivata nel finale di primo tempo. Una partita con pochissime emozioni: i friulani, trovato il gol, hanno difeso il punteggio fino alla fine. Il Torino, forse il peggiore della stagione, non ha saputo mettere in difficoltà i bianconero.

LUCA GOTTI (VICE DI IGOR TUDOR, OGGI SQUALIFICATO) 6,5 - Funziona la difesa, ottima la scelta di schierare Opoku dal primo minuto, alla fine uno dei migliori in campo. De Paul cresce col tempo, dopo il gol di Okaka la squadra difende bene e con ordine. Con Ter Avest in difficoltà manda dentro Becao e la difesa migliora. Forse l'unica pecca è l'ingresso tardivo di Nestorovski al posto di uno spento Lasagna. L'ex Palermo non è solo un buon finalizzatore, ma è un attaccante in grado di proteggere il pallone e far salire la squadra nei momenti di difficoltà.

LE PAGELLE DELL'UDINESE.

WALTER MAZZARRI 5,5 - Forse il peggior Torino della stagione. Verdi perde tantissimi palloni, idem Baselli. Un po' meglio nella ripresa, con l'ingresso di Zaza e soprattutto di Iago Falque. Conferma l'undici visto con il Napoli e proprio come contro i partenopei la squadra non riesce a trovare la via del gol. Laxalt dal primo minuto è una buona intuizione: l'ex Milan garantisce più spinta rispetto a De Silvestri, ma sicuramente pecca un po' in fase di non possesso. Buone indicazioni da Lyanco, ancora una volta preferito a Bonifazi.

LE PAGELLE DEL TORINO.