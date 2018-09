Udinese-Torino, le formazioni: Pussetto dal 1'. Zaza, ancora panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono ufficiali le formazioni di Udinese e Torino, che scenderanno tra poco in campo alla Dacia Arena nel match valido per la quarta giornata di Serie A. Undici annunciato per i friulani, con Scuffet, Fofana e Pussetto che vincono i rispettivi ballottaggi con Musso, Barak e Machis. I granata, invece, schierano Soriano insieme a Iago Falque, alle spalle della punta Belotti. Ancora panchina per Simone Zaza.

Ecco le scelte dei due tecnici.

Udinese (4-2-3-1): Scuffet; Stryger-Larsen, Troost-Ekong, Nutyinck, Samir; Behrami, Mandragora; Pussetto, Fofana, De Paul; Lasagna.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Meite, Berenguer; Soriano, Iago Falque; Belotti.