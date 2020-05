Udinese, torna il difensore Nicholas Opoku dopo la retrocessione in Ligue 2 dell'Amiens

Nicholas Opoku tornerà all'Udinese. Passato a gennaio dal club friulano all'Amiens in prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto (4.5 milioni di euro), il difensore classe '97 - riporta 'Ghanaweb' - non resterà in Francia in virtù della retrocessione in Ligue 2 del club transalpino.

Tra le clausola per la sua permanenza oltralpe c'era la permanenza in Ligue 1 dell'Amiens, ma la cristallizzazione della classifica decisa in settimana dalla Federazione dopo lo stop del Governo ha condannato il club alla retrocessione.