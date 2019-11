Udinese, Troost-Ekong dopo il rinnovo: "Sono davvero contento"

Il difensore bianconero William Troost-Ekong ha commentato così il suo rinnovo fino al 2023 con l'Udinese: "Sono molto contento. Domenica vi aspettiamo tutti allo stadio, forza Udinese", sono le parole del classe '93 nigeriano. Questo il video-messaggio pubblicato dai social dei friulani:

🤝 William Troost-Ekong in bianconero fino al 2023! ✍️

🤝 William Troost-Ekong has signed a new deal with Udinese until 2023! ✍️#Udinese #UdineseCalcio #Ekong pic.twitter.com/zeHOfhYfrJ

— Udinese Calcio (@Udinese_1896) November 6, 2019