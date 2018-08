Udinese, Troost-Ekong: "Punto a diventare un leader della squadra"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

William Troost-Ekong, difensore centrale acquistato dall'Udinese, si è presentato in conferenza stampa: "Sono contento di essere qui, spero di parlare italiano al più presto, ma intanto parlerò sul campo - riporta TuttoUdinese.it - Sì mi è sempre stato affibiato questo ruolo da leader, ma facendo il centrale è anche naturale, per svolgere questo ruolo dovrò imparare l'italiano, ma non sarà solo mia la responsabilità, ci sono diversi giocatori esperti. Per quanto riguarda la partita con il Parma avevo solo un allenamento alle spalle, quindi è stata un'occasione per conoscere i miei compagni al meglio, per ora non credo i gol subiti siano un problema, è sì una responsabilità, ma siamo all'inizio, nel secondo tempo abbiamo giocato per esempio su altri ritmi. Dobbiamo un po' alla volta imparare e migliorare. Per la prima in casa sarà importante cominciare bene e prendere i primi veri punti, con il Parma per come si era messa è stato importante prendere un punto. Ho giocato in diversi campionati, ho avuto un'estate impegnativa giocando in Russia con la Nigeria, quindi ho tante esperienze, ma la Serie A penso sia il campionato più importante a cui prendo parte, voglio crescere e fare esperienza, per poter lottare tutti insieme per obiettivi importanti. Il mio primo compito è difendere sulle palle inattive, penso che la squadra abbia sufficienti qualità per segnare, il mio primo compito è impedire che gli avversari segnino, poi se su un piazzato riuscirò a buttarla dentro tanto meglio".