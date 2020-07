Udinese, troppi i 30 milioni chiesti per Musso. Ma c'è l'idea Watford, in caso di salvezza

Sono nelle mani del Watford le speranze di Premier per Juan Augustin Musso, il numero 1 dell’Udinese finito nei mesi scorsi nel mirino di Milan e Inter, lungamente alla ricerca di soluzioni per la porta. Ma il prezzo fatto dai Pozzo, non meno di 30 milioni, ha frenato bruscamente gli ardori delle milanesi e di conseguenza la voglia di una big di Serie A del 26enne portiere argentino. Così Musso - sottolinea La Gazzetta dello Sport - spera che il Watford (club sempre dei Pozzo) possa centrare una quasi miracolosa salvezza negli ultimi 90 minuti per salutare i friulani, che l’hanno lanciato nel calcio europeo. Altrimenti Juan continuerà a parare italiano.