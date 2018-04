Udinese, Tudor: "Abbiamo bisogno dei tifosi"

Al termine della sfida tra Benevento ed Udinese, il tecnico bianconero Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa: "Partita particolare per la mia squadra, a Avevamo contro una squadra che domenica scorsa ha vinto a Milano e noi venivamo da 11 sconfitte quindi abbiamo sempre mosso la classifica. I cori contro di me? Rispetto i tifosi e li capisco visto il momento ma è importante che ci stiano vicino, abbiamo bisogno di loro".