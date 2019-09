© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Contro il Brescia l'Udinese di Igor Tudor ha mostrato problemi piuttosto gravi nella fase di finalizzazione, con gli attaccanti raramente chiamati in causa dal gioco della squadra. Ma per il tecnico bianconero la situazione potrebbe presto cambiare: "Con Okaka e De Paul davanti siamo sicuramente più forti e le cose cambieranno, ma ripeto: è il momento di fare punti. Stefano è in crescita, è arrivato con qualche problemino ma è vicino alla possibilità di partire titolare".