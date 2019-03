© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Igor Tudor, tecnico dell'Udinese, ha parlato in sala stampa delle condizioni dei suoi giocatori in vista della sfida contro il Genoa: "Behrami si è allenato sempre in gruppo, così come Samir e Badu, mentre D'Alessandro è ancora out. E' bello che certi giocatori stiano tornando dagli infortuni. I Nazionali? Ho parlato tanto con tutti. Abbiamo usato video e discorsi individuali. Sono soddisfatto".